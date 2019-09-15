تمزق يبعد الكويكبي عن #الاتفاق

المواطن - مروة نبيل

كشف نادي الاتفاق، مساء اليوم الأحد، عن تفاصيل الإصابة التي تعرض لها نجم الفريق الأول لكرة القدم، محمد الكويكبي.

وأشار نادي الاتفاق عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن الكويكبي أُصيب بتمزق في العضلة الضامة اليسرى، وأثبتت الفحوصات الطبية الأولية إلى حاجة نجم فارس الدهناء لبرنامج تأهيلي لمدة 3 أسابيع.

وتعرض محمد الكويكبي للإصابة خلال تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق استعدادًا لمواجهة الحزم ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتأكد غياب الكويكبي عن مباريات الاتفاق أمام الفيصلي، أبها والهلال، بالإضافة إلى عدم لحاقه بمعسكر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، استعدادًا لمباراة سنغافورة في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022.