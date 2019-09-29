تمزق يحرم #الهلال من العابد
لمدة 10 أيام

تمزق يحرم #الهلال من العابد

2019/09/29
الساعة 8:20 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

كشفت الفحوصات الطبية التي خضع لها نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، نواف العابد، عن إصابته بتمزق في عضلة الفخذ.

وأشار حساب نادي الهلال الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن نواف العابد يحتاج إلى برنامج تأهيلي لمدة 10 أيام، من أجل التعافي بشكل كامل، والمشاركة في تدريبات الفريق الأول الجماعية.

وأربكت إصابة نواف العابد خارج حسابات المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد السد القطري المقبلة، خاصة أنه يُعد من أعمدة الزعيم الرئيسية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة نظيره السد القطري على ملعب “جاسم بن حمد”، مساء يوم الثلاثاء، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019.


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