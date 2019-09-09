تنبيه لأهالي الباحة.. أمطار غزيرة وتوقع جريان للسيول

المواطن - الباحة

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية وتساقط البرد، وتوقع جريان للسيول على منطقة الباحة، تبدأ الساعة 11 صباح اليوم، وتستمر إلى 10 مساءً.

ويشمل التنبيه مدينة الباحة, ومحافظات والحجرة, العقيق ، والمخواة, والمندق, وبلجرشي, وقلوة والقرى وبني حسن وغامد الزناد والأجزاء المجاورة لها.

وأكد المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي على الجميع بضرورة اتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكتروني على بوابة التوعية الوقائية وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي للاطلاع على جميع الإرشادات التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات.

وشدد في الوقت نفسه على أخذ الحيطة والحذر واﻻبتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول، مشيراً إلى أن الدفاع المدني يعمل لخدمة الجميع واستقبال بلاغاتهم من خلال الرقم ٩٩٨ وعلى مدار الساعة، متمنياً للجميع السلامة الدائمة.