تنبيه من رياح مثيرة للأتربة على عددٍ من محافظات مكة

المواطن - واس

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم, من نشاطٍ في الرياح السطحية مثيرة للأتربة يؤدي إلى تدني في مدى الرؤية، على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة.

ويشمل التنبيه محافظة جدة، القنفذة، والليث، ورابغ، وخليص، وبحرة، وتستمر الحالة حتى الساعة السادسة من مساء اليوم.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم ـ بمشيئة الله تعالى ـ سماء غائمة إلى غائمة جزئيا على وسط وشرق وغرب المملكة في حين يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان, عسير, الباحة.

كما يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق تبوك, نجران, وأجزاء من منطقة الرياض وعلى الجزء الأوسط من ساحل البحر الأحمر, ويتوقع تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.