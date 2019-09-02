تنبيه من هطول أمطار على عددٍ من محافظات مكة

المواطن - مكة المكرمة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا متقدمًا عن أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، وذلك على محافظات الطائف، والكامل، وخليص، وميسان، مشيرة إلى الحالة المناخية تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت نشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق الرياض، الشرقية، المدينة المنورة والقصيم والأجزاء الساحلية الغربية والشمالية الغربية. وسماء غائمة جزئياً إلى غائمة على مناطق غرب وشمال غرب ووسط المملكة, ويتوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد حتى مرتفعات المدينة المنورة ويمتد تأثير السحب الرعدية إلى الأجزاء الساحلية منها .

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، الجميع لأخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة واتّباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.