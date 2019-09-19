تنطلق بعد ساعات.. ماذا تعني صافرات الإنذار ودلالاتها؟

المواطن - الرياض

تطلق المديرية العامة للدفاع المدني اليوم الساعة الواحدة ظهرًا، تجربة لصافرات الإنذار في مدينة الرياض ومحافظات الدرعية والخرج والدلم.

وتُذكر “المواطن” بنغمات صافرات الإنذار ومدلولاتها، حيث إن النغمة الأولى هي تحذير وعبارة عن نغمة ثابتة متقطعة تستمر لمدة دقيقة واحدة وتدل على الإنذار المبكر لقرب وقوع الخطر.

أما النغمة الثانية فهي وقوع الخطر وهي مموجة تستمر لمدة دقيقة واحدة، وبالنسبة إلى النغمة الثالثة فهي أمان وعبارة عن نغمة مستمرة لمدة دقيقة واحدة وتدل على زوال الخطر.

وأوضح المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض المقدم محمد الحمادي أن هذه التجربة مجدولة مسبقًا، وتهدف للتأكد من كفاءة أنظمة صافرات الإنذار وجاهزيتها.