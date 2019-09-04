تنكرت في هيئة ابنتها للهروب من عقوبة حيازة المخدرات

المواطن - متابعة

يبدو أن محاولات الآباء للتنكر في هيئة أبنائهم هربًا من السجن والعقوبة لا تتوقف، فبعد أيام من ضبط برازيلي تنكر في هيئة ابنته، تمكنت الشرطة الأمريكية من كشف حقيقة امرأة انتحلت صفة وشكل ابنتها.

فقد حاولت سيدة أمريكية تبلغ من العمر 38 عامًا خداع الشرطة سعيًا لتجنب وقوعها قيد الاعتقال، فانتحلت صفة ابنتها.

وقالت وسائل إعلام محلية إن السيدة التي تدعى غارسيا، وهي من ولاية يوتا، كانت في سيارة دون لوحات ومعها مواد مخدرة، حاولت تقمص شخصية ابنتها بكمية كبيرة من مساحيق التجميل.

وعندما سألها ضابط شرطة عن هويتها، قالت إنها لا تمتلك أوراقًا ثبوتية، وادعت الأم صاحبة الـ38 عامًا، أنها من مواليد عام 1998، واسمها مرسيدس، اسم ابنتها لكن بعد البحث في السجلات اتضح أن الاسم يخص فتاة أصغر منها وبشكل مختلف فتم القبض عليها.



يذكر أن حراس سجن بانجو بولاية ريو في البرازيل كانوا قد قبضوا على تاجر مخدرات، كان يحاول الخروج من الباب الرئيسي بعد انتهاء موعد الزيارة بعدما احتجز ابنته في الزنزانة واستبدل معها ملابسها ووضع قناعًا على وجهه يشبه ملامح ابنته مع شعر مستعار.