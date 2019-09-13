توتنهام مستعد لعقد صفقة تبادلية مع يوفنتوس

المواطن - مروة نبيل

أكد تقارير صحافي، أن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي يسعى لعقد صفقة تبادلية مع نادي يوفنتوس الإيطالي خلال الفترة المقبلة.

وأشارت صحيفة “ميرور” البريطانية، إلى أن نادي توتنهام يرغب في التعاقد مع باولو ديبالا مهاجم يوفنتوس، مؤكدة أن النجم الأرجنتيني لا يزال ضمن قائمة اهتمامات السبيرز.

وارتبط ديبالا بالانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، ولكن لم تتم الصفقة؛ رغم توصل الناديين لاتفاق، بسبب مطالب النجم الأرجنتيني المادية.

وأضافت الصحيفة البريطانية، أن توتنهام قد يعرض على يوفنتوس خدمات نجم وسط الفريق، الدنماركي كريستيان إيركسن، مقابل ضم ديبالا، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

يُذكر أن إيركسن يرتبط بعقد مع توتنهام حتى يونيو عام 2020، ولم ينجح النادي الإنجليزي في تجديد عقده حتى الآن، ما يعني إمكانية رحيله مجانًا الصيف المقبل.