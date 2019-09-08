توتنهام يثق في ضم ديبالا في يناير

المواطن - محمد سمعه

لا يزال نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، مهتمًا اهتمامًا كبيرًا بالتعاقد مع الأرجنتيني باولو ديبالا جناح يوفنتوس الإيطالي في شهر يناير المقبل.

وكان توتنهام اجتهد للتعاقد مع ديبالا في صيف 2019، لكن نادي يوفنتوس رفض بيع اللاعب لعدم التوصل لاتفاق.

وقالت صحيفة الإكسبريس الإنجليزية، إن نادي توتنهام هوتسبير واثق من قدرته على حسم صفقة ديبالا في يناير وخلال فترة الانتقالات الشتوية، وذلك بعد التوصل لاتفاق مع إدارة اليوفي.

وترغب إدارة توتنهام في التعاقد مع باولو ديبالا، ليكون خليفة الدنماركي كريستيان إيركسن في حال قرر مغادرة النادي اللندني.

ويذكر أن المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري مدرب يوفنتوس لا يعتمد كثيرًا على تواجد ديبالا في التشكيلة الأساسية منذ انطلاق الموسم، حيث غاب اللاعب عن مباراة بارما في الجولة الأولى بالدوري الإيطالي ولعب لمدة 14 دقيقة في مباراة نابولي بالجولة الثانية.