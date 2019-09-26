توتنهام يحدد سعر بيع كين

المواطن - مروة نبيل

أكدت تقارير صحافية، أن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، حدد سعر نجم الفريق الأول، هاري كين تحسبًا لطلبه الرحيل، في ظل تراجع نتائج السبيرز.

وأشارت صحيفة “صن” البريطانية، إلى أن نادي توتنهام سيطلب 250 مليون جنيه إسترليني، من أجل الموافقة على رحيل هداف الفريق هاري كين.

وأضافت أن رئيس نادي توتنهام هوتسبير، أدك دانييل ليفي يعلم جيدًا أن الأندية الكبرى في أوروبا على أتم الاستعداد للتعاقد مع هاري كين، وبالتالي لن يبيعه سوى بمقابل مادي هو الأكبر في العالم.

وفي حالة رحيل كين عن توتنهام بالمبلغ الذي حدده، فإنه سيتجاوز صفقة انتقال البرازيلي نيمار دا سيلفا، من برشلونة إلى باريس سان جيرمان الفرنسي مقابل 198 مليون جنيه إسترليني.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام أزمة كبيرة هذا الموسم، حيث تمكن من الفوز في مباراتين فقط من أصل 8 خاضهم في جميع البطولات، كما ودع كأس الرابطة الإنجليزية، بعد الهزيمة ضد كولشستر أحد أندية الدرجة الثالثة.

ويعيش هاري كين صاحب الـ26 عامًا، حالة إحباط شديدة من بداية توتنهام المتعثرة هذا الموسم، وذلك على الرغم من التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.