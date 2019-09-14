توجيه من النائب العام في واقعة إطلاق نار بجوار طفل رضيع

توجيه من النائب العام في واقعة إطلاق نار بجوار طفل رضيع

2019/09/14
الساعة 4:38 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أصدر النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، اليوم السبت، أمر قبض وإحضار بحق شخص بعد رصد وحدة الرصد بالنيابة العامة لمقطع مصور متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهر المقطع شخصًا وهو يحمل طفلاً رضيعاً ويقوم بإطلاق عدد من الأعيرة النارية بالقرب من الطفل ووضع فوهة السلاح في فمه.

ووجّه المعجب باستكمال الإجراءات النظامية للواقعة في ضوء نظام الإجراءات الجزائية.

يذكر أن وزارة العمل تفاعلت في وقت سابق مع الحادث، وقال خالد أبا الخيل المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عبر حسابها في تويتر”، نرجو من لديه معلومات عن هذه الحالة المتداولة؛ التواصل مع مركز بلاغات العنف أو الاتصال على 1919″.

ونشر أبا الخيل أيضاً صورة للشخص وظهر خلالها يحمل طفلاً رضيعاً وفي يده الأخرى سلاح ناري؛ مُعرضاً حياة الطفل الرضيع للخطر.


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