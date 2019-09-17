توجيه من وزير التعليم في واقعة فصل طفلة بسبب مرضها بالرياض

المواطن - الرياض

وجّه وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، بقبول طالبة مصابة بمتلازمة “تريتشر كولينز” وتعاني من تشوه طفيف في وجهها، وذلك بعد قيام مدرسة دمج عالمية بالرياض بفصلها، بعد أسبوع واحد من انطلاقة العام الدراسي الجديد.

وأوضح آل الشيخ، أنه سيتم استثناء الطالبة “لولوة الفريح” من الاشتراطات الخاصة بالقبول تقديراً لحالتها، حيث ستتم معالجة وضعها وتسكينها في إحدى المدارس الأهلية لتباشر الدراسة وفق رغبة والديها.

وأشار إلى أنه سيتم تشكيل لجنة لزيارة المدرسة التي قامت بفصل الطالبة، حيث سيتم التحقق من الأمر مع المدرسة واتخاذ ما يلزم بعد رفض استكمال إجراءات تسجيل الطالبة التي تدرس في الصف الثالث الابتدائي، وفقاً لـ”عكاظ”.

وكانت المدرسة قد بررت عدم قبول “لولوة” بسبب تخوفها من عدم توفر اختصاصيين لديهم للتعامل مع حالة الطالبة وتقديم المساندة لها، فيما تقدمت أسرتها بشكوى ضد المدرسة لوزارة التعليم وهيئة حقوق الإنسان.