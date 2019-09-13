توضيح من الغذاء والدواء حول منع إضافة السكر في العصائر الطازجة

المواطن - الرياض

جددت الهيئة العامة للغذاء والدواء التأكيد على قرارها الخاص بمنع المحلات من تقديم السكر المضاف أو مصادره في العصائر مشيرًا إلى أن ذلك لا يتعارض مع حرية المستهلك في طلب السكر.

وأوضحت الغذاء والدواء أن القرار يتضمن منع المحلات من تقديم السكر المضاف أو مصادره في العصائر، أما في حال أراد المستهلك إضافة السكر بنفسه وحسب طلبه فلا مانع، كذلك لا يمنع إتاحة السكر للمستهلك.

يُذكر أن الهيئة العامة للغذاء والدواء أعلنت أنه اعتبارًا من 1 يناير 2020 سيتم تطبيق لائحة العصائر الطازجة والمشروبات وخلطات العصائر على محلات العصائر، المطاعم، المقاهي وأكشاك البيع في مراكز التموين، التي تمنع استخدام السكر المضاف أو مصادره (العسل، شراب الجلوكوز) والمنكهات والملونات ومشروبات الطاقة في العصائر الطازجة وخلطاتها.