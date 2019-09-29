توضيح هام لـ حساب المواطن بشأن دعم أكتوبر

المواطن - الرياض

أكد حساب المواطن أنه لم تصدر بعدُ مبالغ الدعم للدفعة القادمة لشهر أكتوبر، وفي حال انطبقت معايير الاستحقاق سيتم صرف الدعم بتاريخ 10 أكتوبر.

وأوضح حساب المواطن أنه لمعرفة قيمة الاستحقاق في البرنامج بإمكانه استخدام حاسبة الدعم التقديرية عبر الرابط هنا

وفي سياق متصل كشف حساب المواطن عن طريقة تغيير الآيبان البنكي عن طريق البوابة الإلكترونية من خلال (تسجيل الدخول، تفاصيل الطلب، بيانات الحساب البنكي)، بشرط أن يكون مرتبطًا باسم مقدم الطلب، ويتم صرف الدعم في حال كان مستحقًّا على الآيبان السابق إلى أن يتم التحقق من الآيبان المضاف حديثًا.

يأتي هذا فيما تتواصل عمليات التسجيل للدفعة الـ24 استحقاق شهر نوفمبر المقبل.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.