توضيح هام من حساب المواطن بشأن الاستقطاع من مبلغ الدعم

المواطن - الرياض

أعاد حساب المواطن التذكير بعدم أحقية البنوك في الحجز أو الاستقطاع من مبلغ الدعم المخصص للبرنامج، حتى في حالة تعثر عميل البنك أو إذا كان عليه متأخرات.

وقال حساب المواطن ردًّا على استفسار في هذا الشأن: إنه في حال تم سحب مبلغ الدعم من قبل البنك يمكن التوجه إلى البنك لتقديم الشكوى، وفي حال عدم حل المشكلة خلال 72 ساعة بإمكان المستفيد تصعيد الشكوى لمؤسسة النقد من خلال الرقم 8001256666 أو الرابط التالي هنا.

وفي سياق متصل، لفت حساب المواطن إلى أن نتائج الأهلية للدورة الثانية والعشرين لشهر سبتمبر صدرت بتاريخ 25/ 8/ 2019، ويمكن معرفة نتيجة الأهلية عن طريق الدخول لحسابك ثم الانتقال إلى قسم دراسة الأهلية.

يأتي هذا فيما تتواصل عمليات التسجيل للدفعة الـ23 استحقاق شهر أكتوبر المقبل.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.