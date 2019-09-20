توظيف جديد لنجم مانشستر سيتي قبل مواجهة واتفورد

المواطن - محمد سمعه

يخطط المدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، للاعتماد على البرازيلي فيرناندينيو في مركز المدافع خلال مواجهة واتفورد، يوم الأحد المقبل، في الدوري الإنجليزي.

ولعب فيرناندينيو في مركز المدافع خلال مباراة شاختار دونيتسك الأوكراني في دوري أبطال أوروبا؛ وذلك بسبب إصابة كل من الفرنسي إيمريك لابورتي والإنجليزي جون ستونز.

وسيغيب عن مانشستر سيتي خلال الفترة المقبلة اللاعب الألماني ليروي ساني؛ وذلك بسبب تعرضه لإصابة في الركبة.

ويسعى مانشستر سيتي للفوز على واتفورد؛ وذلك لتعويض الخسارة من نادي نوريتش سيتي في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.