توقعات بانخفاض الحرارة على المملكة بداية الأسبوع المقبل

توقعات بانخفاض الحرارة على المملكة بداية الأسبوع المقبل

2019/09/12
الساعة 8:41 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

يتوقع خبراء الطقس، أن تتعرض أجواء المملكة لأول مُنخفض خريفي بداية الأسبوع المقبل، والذي يؤثر بدوره في انخفاض درجات الحرارة قليلًا في مناطق الشمال.

وقال موقع طقس العرب، اليوم الخميس “من بشاير الخير، هذا هو أول مُنخفض خريفي يتقدم نحو المنطقة ليفتتح الموسم المطري بداية الأسبوع بمشيئة الله”.

وأضاف “ستتأثر بهذا المنخفض سواحل لبنان وسوريا وفلسطين، في حين يقتصر تأثيره على المملكة بانخفاض الحرارة قليلًا في مناطق الشمال”.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس اليوم سماء غائمة جزئيًا والفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، وأبها والباحة، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، والرياض ونجران، كذلك على الطرق الساحلية الواصل ما بين جازان إلى الليث.


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