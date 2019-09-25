توقيع مشاريع بلدية في رجال ألمع بقيمة 16 مليون ريال

المواطن - أحمد الشهري - رجال ألمع

وقع أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، اليوم عقود عدد من المشروعات التي تعتزم تنفيذها في محافظة رجال ألمع خلال الفترة القادمة ضمن جملة من المشروعات الجديدة ببلديات ومحافظات المنطقة.

وأوضح رئيس المجلس البلدي بمحافظة رجال ألمع أحمد أبو زحلة أن تلك العقود التي أُبرمت شملت إنشاء ساحات وممرات وحدائق وجسور للمشاة بالمحافظة، مضيفًا أن القيمة الإجمالية لتلك العقود قد بلغت 16 مليونًا و899 ألف ريال.

كما أكد أبو زحلة أن هذه العقود تعكس مدى اهتمام الحكومة بمثل هذه المشروعات الهامة التي تخدم في المقام الأول المواطن والمحافظة على سلامته وتوفير كل سبل الراحة والرفاهية له، رافعًا بهذه المناسبة شكره لأمين عسير على مجهوداته الواضحة وبصماته البينة للجميع منذ توليه منصب الأمين، وعلى اهتمامه بمحافظة رجال ألمع.