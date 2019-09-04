تيسير الجاسم يقترب من النصر

المواطن - مروة نبيل

أكدت تقارير صحافية، اليوم الأربعاء، أن نجم النادي الأهلي السابق، تيسير الجاسم اقترب من الانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر الكويتي.

وأشارت التقارير إلى أن مسؤولي نادي النصر الكويتي يسعون لحسم صفقة تيسير الجاسم سريعًا، للاستفادة من خبراته التي ستساعد الفريق في الدوري الممتاز، موضحة أنه سينضم إلى صفوفه في صفقة انتقال حر لمدة موسم واحد.

ويضم نادي النصر الكويتي ثنائيًا برازيليًا، وقد يستغنى عن أحدهما في حال التعاقد رسميًا مع تيسير الجاسم، لقيده مع البحريني سيد ضياء، الغاني روبن، واللاعب الغيني سوما نابي.

ورحل تيسير الجاسم صاحب الـ35 عامًا عن صفوف النادي الأهلي بنهاية منافسات موسم 2018/ 2019، ويرغب في خوض تجربة خارجية لمدة موسم أو اثنين قبل إعلانه اعتزال اللعب نهائيًا.