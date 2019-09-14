ثغرة بنظام التشغيل الجديد لآيفون تهدد حياتك الخاصة

ثغرة بنظام التشغيل الجديد لآيفون تهدد حياتك الخاصة

2019/09/14
الساعة 6:12 مساءً
- ‎فيتكنولوجيا, جديد الأخبار, حصاد اليوم
طباعة
المواطن - متابعة

كشف موقع ذا فيرج التقني عن ثغرة خطيرة في نظام التشغيل الجديد المرتقب لآيفون، والذي سينطلق بعد 5 أيام فقط.

وأكد الباحث التقني المعروف خوسيه رودريغيز أن الثغرة تسمح بالدخول على جهات الاتصال وأي معلومات مخزنة بها مثل البريد الإلكتروني دون الحاجة إلى معرفة كلمة المرور.

وشرح الباحث بالفيديو كيف يمكن بسهولة الوصول لتلك الثغرة من خلال استقبال مكالمة “فيس تايم” مع استخدام نظام المساعد الصوتي ”سيري”.

الجدير بالذكر أنه تم الكشف عن عيوب أخرى أكثر خطورة لنسخ سابقة من نفس نظام التشغيل تسمح بالوصول إلى الصور والأرقام.


هل قرأت هذا ؟
  • هواتف آيفون تحوي برامج تتجسس على مستخدميها
    •
  • تعرف على الأسعار المتوقعة لهواتف آيفون الجديدة
    •
  • تسريبات.. تعرف على مواصفات هواتف آيفون الجديدة
    •
  • ثغرة خطيرة في هواتف آيفون.. إليكم طريقة علاجها بالخطوات
    •

    almowaten jobs

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :


    ‎وسوم