ثلاثي الاتفاق ينضمون لمنتخبي الجزائر وتونس

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الاتفاق، اليوم الاثنين، عن انضمام 3 لاعبين من صفوف الفريق الأول لكرة القدم إلى منتخبي الجزائر وتونس خلال أيام الفيفا الدولية من 2 حتى 10 سبتمبر الجاري.

وأشار حساب نادي الاتفاق الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن حارس المرمى رايس مبولحي انضم إلى المنتخب الجزائري رسميًّا، فيما التحق الثنائي أسامة حدادي ونعيم سليتي إلى منتخب تونس الأول لكرة القدم.

ويستعد المنتخب الجزائري الأول لكرة القدم، تحت قيادة مدربه جمال بلماضي، لمواجهة نظيره بنين وديًّا، يوم الاثنين الموافق 9 من شهر سبتمبر، على ملعب مصطفى تشاكر في البليدة.

ويخوض منتخب تونس معسكرًا تحضيريًّا، وسيلعب خلاله مباراتين وديتين ضد موريتانيا في تونس، يوم الجمعة المقبل، وأمام كوت ديفوار، يوم 10 من شهر سبتمبر، في مدينة روان الفرنسية.