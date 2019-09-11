ثنائي #الاتحاد يقودان السعودية في بطولة ديفيز العالمية
بمشاركة 15 دولة آسيوية ومنتخبات عالمية

ثنائي #الاتحاد يقودان السعودية في بطولة ديفيز العالمية

2019/09/11
الساعة 4:58 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الاتحاد عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن قيادة الثنائي سعود الحقباني وعمار الحقباني لمنتخب السعودية في بطولة ديفيز العالمية.

وتنطلق، اليوم الأربعاء، في العاصمة الأردنية عمان منافسات بطولة كأس ديفيز العالمية التي ينظمها الاتحاد الدولي للتنس بمشاركة 15 دولة آسيوية، بالإضافة إلى عدد كبير من المنتخبات العالمية.

ومن جانبه، حث رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد أنمار الحائلي ثنائي العميد على الظهور بالصورة المشرفة وتمثيل رياضة الوطن بما يليق باسم أكبر الأندية السعودية، وتقديم مستوى مشرف يبرز مكانة وتاريخ الرياضة السعودية.


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