ثنائي #الهلال وحمدالله يخطفون الأنظار في آسيا

المواطن - مروة نبيل

واصل لاعبو الهلال والنصر التألق في منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2019، ليخطفوا الأنظار خلال مواجهات إياب الدور ربع النهائي.

وكشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، عن تقييم أبرز لاعبي إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2019، وتواجد نجوم دوري محمد بن سلمان للمحترفين في المراكز المتقدمة بالقائمة.

وجاء نجم نادي الهلال سالم الدوسري في الصدارة بـ8.8 نقطة، حيث سجل هدفًا مميزًا، وكان له تمريرة حاسمة، وقام بـ43 تمريرة ضد الاتحاد، وكان له 4 تسديدات على المرمى، وقدم أداء مذهلًا ليقود فريقه إلى نصف النهائي.

وحل نجم نادي الهلال، البيروفي أندريه كاريلو ثالثًا، حيث نجح في تسجيل هدف التعادل في شباك الاتحاد، وصنع هدفًا، وقام بـ46 تمريرة، وكان له 4 تسديدات على المرمى، ليحصل على 8.2 نقطة.

وتواجد نجم نادي الاتحاد، المغربي عبدالرزاق حمدالله في القائمة، حيث احتل المركز الخامس عقب حصوله على 7.6 نقطة، بعدما نجح في إحراز هدف ضد السد القطري، وقام بـ14 تمريرة، وكان له 4 تسديدات على المرمى.