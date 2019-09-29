جامعة طيبة تدشن مسابقة بناء الشركات الناشئة المبتكرة

المواطن - المدينة المنورة

دشن مدير جامعة طيبة رئيس مجلس إدارة شركة وادي طيبة د. عبدالعزيز السراني مسابقة بناء الشركات الناشئة المبتكرة التي تقيمها الشركة لعامها الثالث وتستهدف لأول مرة المشاركين من جميع أنحاء العالم.

وقال مدير جامعة طيبة خلال التدشين إن الهدف من المسابقة هو تشجيع الشباب وتحفيزهم على تقديم أفكار ريادية ومبتكرة في مجالات التعليم والصحة والحج والعمرة والنخيل والتمور والتجارة الإلكترونية.

وأضاف أن المسابقة تأتي هذا العام بمشاركة العديد من القطاعات الحكومية والتجارية المهتمة بالمجالات التقنية الحديثة وبشراكة استراتيجية مع شركة العبيكان للحلول الرقمية، بعد ذلك افتتح معاليه مركز الابتكار بالشركة والذي يهدف إلى تبني المنتجات والخدمات والمشاريع المبتكرة وتطويرها.

من جهته أشار الرئيس التنفيذي لشركة وادي طيبة الدكتور عبدالرحمن العليان إلى أن شروط المسابقة تتضمن أفكار ومشاريع تدعم المدن الذكية عبر التقنيات الحديثة كالبلوكتشين، والذكاء الاصطناعي، والواقع المعزز والافتراضي، وإنترنت الأشياء.

وأوضح أن المسابقة تفتح أبوابها لأول مرة للمشاركة من جميع أنحاء العالم، حيث تبدأ فترة التسجيل ‪من 29 سبتمبر – 29 أكتوبر 2019، كما أنها تتميز لهذا العام بجوائز للفائزين حيث تبلغ قيمة الجوائز المالية 300 ألف ريال، بالإضافة إلى جلسات إرشادية مع الرؤساء التنفيذين لعدد من الشركات الكبرى في المملكة، إضافة إلى تدريب متخصص في 3 شركات عالمية، داعيًا الراغبين في التسجيل الدخول عبر البوابة الإلكترونية للشركة عبر الرابط التالي: (هنا).