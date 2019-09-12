جراحة ناجحة لنجم #الوحدة

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الوحدة، اليوم الخميس، عن خضوع نجم الفريق الأول لكرة القدم، محمد القرني لعملية جراحية ناجحة عاجلة في ألمانيا.

ونشر حساب نادي الوحدة الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو للاعب محمد القرني وهو يتحدث فيه للجماهير بعد خضوعه للعملية الجراحية.

وأشار محمد القرني في الفيديو إلى أن العملية الجراحية تمت بنجاح، متمنيًا أن يعود للمشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة في وقت قريب.

وأكد حساب نادي الوحدة الرسمي على “تويتر”، أن الأخصائي عمار عاطف خيمي، عضو الجهاز الطبي بالنادي، كان برفقة محمد القرني في ألمانيا أثناء خضوعه لعملية جراحية عاجلة.