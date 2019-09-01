جرس إنذار للعاملين في الوسط الرياضي!

المواطن - محمد سمعه

اهتم الإعلام الرياضي بقرار هيئة الرياضة الأخير تجاه مدير ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بعد استضافته لمباراتي العدالة وضمك، والنصر ضد الفتح في الجولة الثانية من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة أصدر قرارًا بإعفاء مدير ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية من منصبه وذلك بسبب وجود قصور ومُلاحظات حول الملعب.

وناقش الناقد الرياضي حسن عبد القادر قرار هيئة الرياضة قائلًا: قرار إعفاء مدير ملعب الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء من منصبه جرس إنذار للبقية.

وأضاف عبدالقادر: المسؤولون الرياضيون يحرصون على تقديم منتج الدوري بصورة جيدة، وبالطبع راحة الجمهور عامل من عوامل نجاح الدوري، وإذا لم تقم بإراحة الجمهور فهناك خلل في العمل الذي تقوم به.

أما الناقد الرياضي عادل التويجري فقال في برنامج الدوري مع وليد: هذه رسالة واضحة لكل مُدراء الملاعب.

يذكر أن هيئة الرياضة قررت إعفاء مدير الملعب من منصبه، بالإضافة إلى توجيه إنذار نهائي لشركة الصيانة القائمة على الملعب وفرض غرامة مالية عليها وفقًا لبنود العقد الخاص بذلك مع إعادة النظر في المشاريع المتقدمة لها في قطاعات الهيئة.

وجاء قرار هيئة الرياضة، وذلك بسبب ما شهدته مباراة العدالة وضمك ومباراة الفتح والنصر في الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين من وجود قصور ومُلاحظات في الخدمات المُقدمة للجمهور بجانب وجود ضعف في المتابعة.

#الدوري_مع_وليد

عادل التويجري عن بيان هيئة الرياضة بإعفاء مدير ملعب الأحساء : هذه رسالة لكل مدراء الملاعب . pic.twitter.com/6rJqKLUazv — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) August 31, 2019