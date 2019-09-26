جريمة في جازان .. قتل زوجته الممرضة وتوفي في حادث اصطدام
تم إيداع الجثتين في ثلاجة مستشفى أبوعريش

جريمة في جازان .. قتل زوجته الممرضة وتوفي في حادث اصطدام

2019/09/26
الساعة 1:27 مساءً
- ‎فياخبار رئيسية, حصاد اليوم
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المواطن - علي مدخلي - جازان

لا يزال مسلسل جرائم ذوي القربى يتواصل في منطقة جازان، فبعد أقل من أسبوعين على قتل شقيق لشقيقته في محافظ ضمد، استيقظت فجر اليوم محافظة أبوعريش على جريمة أخرى لا تقل بشاعة عن سابقتها إثر قيام زوج بقتل زوجته التي تعمل ممرضة في أحد القطاعات الصحية بالمنطقة.

وطعن الزوج زوجته عدة طعنات قاتلة بآلة حادة كان يحملها معه؛ ما تسبب في وفاتها على الفور، فيما باشرت شرطة محافظة أبوعريش الحادثة.

وعلمت “المواطن” من مصادرها أن الجاني في الأربعينيات من عمره ويعاني من حالة نفسية وأنه بعد تنفيذ جريمته لقي مصرعه بعد قيادته للسيارة بصورة متهورة؛ ما أدى إلى اصطدامه بأحد المنازل المهجورة ولقي حتفه على الفور.

وباشرت شرطة محافظة أبوعريش الحادثة وتم إيداع الجثتين في ثلاجة المستشفى.


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