جلسات نقاشية وتجارب اقتصادية ناجحة في ديوانية المعرفة

المواطن - الرياض

نظمت وزارة المالية في مدينة الرياض، أمس الاثنين، أولى جلسات مبادرة “ديوانية المعرفة”، بحضور عدد من المختصين في القطاعين المالي والاقتصادي.

وخلال افتتاح الجلسة عرض فيلم وثائقي عن تقنية سلسلة الكتل (Blockchain)، ثم رحب رئيس اللجنة التوجيهية في وزارة المالية عبدالعزيز الفريح بالحضور، مشيرًا إلى أن مبادرة ديوانية المعرفة تهدف إلى الإثراء المعرفي المتخصص عبر سلسلة حلقات وجلسات نقاشية، لتعزيز التواصل والشراكة المعرفية، ومواكبة التوجه العالمي الجديد، وكذلك تعزيز الثقافة المالية وربطها بالتقدم التقني.

وبين أن وزارة المالية تسعى من خلال هذه المبادرة إلى أن تكون نافذة معرفية لإطلاع المهتمين والمختصين على أحدث التقنيات والتطورات في القطاع المالي.

عقب ذلك، استعرض مدير الأبحاث في شركة جارتنر للأبحاث التقنية فابيو تشيسيني مفهوم تقنية Blockchain وأبرز تطبيقاتها، ثم استمع الحضور لعدد من التجارب المحلية في القطاعين الحكومي والخاص، حيث استعرض تجربة وزارة الداخلية من خلال مبادرة “فرجت”، والهيئة العامة للجمارك بالإضافة لتجربة مصرف الراجحي، حيث استعرضت التجارب أهم المبادرات المعتمدة على التقنيات الناشئة، ومنها سلسلة الكتل Blockchain لزيادة الكفاءة وتحسين تجربة المستفيدين.

بعد ذلك بدأت الجلسة الحوارية بمشاركة محافظ الهيئة العامة للجمارك أحمد الحقباني، ووكيل محافظ مؤسسة النقد لتطوير القطاع المالي هشام الحقيل، والرئيس التنفيذي لوحدة التحول الرقمي الدكتور عصام الوقيت، والرئيس التنفيذي لشركة المدفوعات الرقمية السعودية صالح المصيباح، وأدار الجلسة وكيل وزارة المالية لشؤون التقنية والتطوير أحمد الصويان.

وتناولت الجلسة النظرة المستقبلية التقنية التي تعمل مؤسسة النقد عليها، وكيفية تعامل المؤسسة مع التحذيرات الصادرة من وزارة المالية حول العملات الإلكترونية والمخاطر التي تنطوي عليها، كما ناقشت الجلسة فرص توفر تطبيقات في التقنيات الناشئة للربط بين خدمات الاتصالات والمدفوعات (تعاملات B 2 B)، واستخدام سلسلة الكتل Blockchain في حل مشكلة الثقة والتسويات، وحقيقة انتفاء الحاجة إلى وجود وسيط في هذه التقنية، وأسرع بيئات الأعمال المتناسبة مع هذا التطبيق، ومدى الأمان فيه على الأعمال، وكذلك مدى الحاجة إلى وضع أنظمة تساعد على تطبيق Blockchain في المملكة، والآثار الاقتصادية المترتبة على تطبيق هذه التقنية، والعوائق والتحديات المتوقعة من تطبيقها.

عقب ذلك كرّم رئيس اللجنة التوجيهية عبدالعزيز الفريح المتحدثين والجهات المشاركة في الجلسة الأولى لمبادرة ديوانية المعرفة.

من جهته أكد وكيل وزارة المالية لشؤون التقنية والتطوير، أحمد الصويان، أن مبادرة ديوانية المعرفة تمثّل نافذة للتواصل والشراكة المعرفية لإطلاع المهتمين والمختصين بأحدث التقنيات والتطورات في القطاع المالي، حيث تأتي المبادرة في إطار الوصول إلى بناء مجتمع واقتصاد رقمي، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث تسهم المبادرة في نشر المعرفة التي تعزز التنافسية والتأثير الإيجابي بين مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

وقال الصويان: تمثل مبادرة ديوانية المعرفة فرصة لالتقاء المختصين في التقنية المالية، لتكون منصة لاستعراض التجارب الناجحة على الصعيدين الدولي والمحلي، حيث ناقشت الجلسة الأولى للمبادرة تقنية سلسلة الكتل Blockchain، وتأثيرها في صناعة الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أن الديوانية مستمرة في عقد جلساتها خلال الفترة القادمة، حيث ستناقش عددًا من الموضوعات في مجالات التقنية والابتكار في القطاع المالي والاقتصادي.

يذكر أن “ديوانية المعرفة” مبادرة أطلقتها وزارة المالية، وتستهدف قيادات المنظومة المالية والمهتمين والمختصين من القطاع المالي والجهات الأخرى.