جمال بلعمري: أقول لجمهور الشباب يسامحني

المواطن - محمد سمعه

قدم اللاعب الجزائري جمال بلعمري، مدافع نادي الشباب، اعتذاره لجماهير ناديه، بعد الخسارة اليوم ضد الاتحاد بثنائية مقابل هدف في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتحدث بلعمري بعد مباراة الشباب والاتحاد قائلًا: أقول لجمهور الليث يسامحني، الهدف الثاني لنادي الاتحاد كان خطأ مني وبعض الأخطاء البدائية بجانب فقدان التركيز من ضمن أسباب الخسارة أمام الاتحاد.

وأضاف بلعمري: الشباب كان يسير بشكل جيد، ثم جاء الهدف الثاني لنادي الاتحاد بخطأ مني، أقول إنني أتحمل الخسارة ضد الاتحاد والمباريات المقبلة سنعالج أخطاءنا بشكل كبير.

وبدأ الشوط الأول بتقدم نادي الاتحاد بهدف عبر اللاعب الأرجنتيني إيمليانو فيتشيو في الدقيقة العشرين بعد تمريرة مميزة من اللاعب عبدالعزيز البيشي.

وانتهى الشوط الأول بتفوق الاتحاد بهدف دون رد.

ومع بداية الشوط الثاني استمر ضغط الاتحاد، من أجل إحراز الهدف الثاني حتى نجح البرازيلي رومارينيو في إضافة الهدف الثاني للعميد في الدقيقة الرابعة والسبعين.

وبحث الشباب عن تقليص الفارق، حتى تمكن اللاعب عبدالله الحمدان من إحراز الهدف الأول لليث في الدقيقة الثمانين.

وارتفع رصيد الاتحاد بعد الفوز 6 نقاط في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد الشباب عند ست نقاط في المركز التاسع.