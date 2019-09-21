جماهير #الاتحاد تنفجر غضبًا وتحدد أول الراحلين

المواطن - محمد سمعه

انفجرت جماهير نادي الاتحاد من الغضب، وذلك عقب الخسارة اليوم من الهلال بثلاثية مقابل هدف، في الجولة الرابعة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019-2020.

وأعرب الاتحاديون عن غضبهم عبر موقع التواصل الاجتماعي” تويتر” بعد الخسارة بثلاثية، حيث طالبوا بطرد المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا؛ وذلك بسبب فشله في إدارة المباراة، بالإضافة إلى الخسارة بنفس نتيجة مباراة إياب دور الثمانية في دوري أبطال آسيا يوم الثلاثاء الماضي.

وقال حساب يحمل اسم عبدالعزيز عبر تويتر: لاعبون كبار وما يقدرون يلعبون مباراة كاملة، البيشي برة القائمة، في أحد مهزوم يطلع مهاجم ويدخل ظهير أو مدافع؟! من بعد المباراة هذي لازم ينطرد سييرا.

وطالب جيدو بإقالة سييرا قائلًا: بسرعة متى تغريدة إقالة المدرب؟!

وكان الهلال نجح في الفوز على الاتحاد بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي أُقيمت على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

وانتهى الشوط الأول من مباراة الاتحاد والهلال بتقدم أزرق العاصمة بثنائية مقابل هدف.

وتقدم الهلال بالهدف الأول عبر كارلوس إدواردو في الدقيقة الخامسة عشرة، ثم أضاف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة السادسة والعشرين، ثم نجح رومارينيو في تقليص الفارق وإحراز الهدف الأول لـ الاتحاد بعد مراوغة مميزة في الدقيقة الحادية والثلاثين.

وفي الشوط الثاني، أضاف الإيطالي سيباستيان جيوفنكو الهدف الثالث لأزرق العاصمة في الدقيقة الـ90، ليقتنص الهلال ثلاث نقاط ثمينة جعلته يتربع على عرش صدارة الدوري برصيد 10 نقاط.