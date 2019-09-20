جماهير #النصر بنبرة غاضبة: رحيل السويكت مطلب

المواطن - محمد سمعه

انقلب جمهور النصر على رئيس النادي صفوان السويكت؛ وذلك بسبب تراجع نتائج العالمي في الفترة الأخيرة، مع تصريحات سعد آل مغني عضو نادي النصر الذهبي ضد إدارة النادي الأخيرة، والتي تحدث فيها عن تذبذب وضعف إدارة العالمي.

ودشن الجمهور النصراوي عبر تويتر وسم” رحيل السويكت مطلب”، وذلك عقب خسارة أصفر العاصمة اليوم أمام نادي الحزم بهدف دون رد، ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

كشف سعد آل مغني عضو نادي النصر الذهبي، الكواليس التي حدثت في الفترة الأخيرة قبل إصدار بيان من نادي النصر برئاسة صفوان السويكت باتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

تحدث سعد آل مغني لـ برنامج في المرمى قائلًا: تفاجأت من بيان إدارة النادي.. حاولت التواصل معهم دون جدوى، بداية المشكلة مع إدارة النادي عندما تطرقوا في الاجتماعات ضد سعود آل سويلم.

وأضاف آل مغني: عبدالرحمن الحلافي اتهم سعود آل سويلم باتهامات خطيرة أمام أعضاء الشرف وبعض الإعلاميين، تحدثت مع عبدالرحمن الحلافي بشكل شخصي ونصحته بعدم التعرض لسعود آل سويلم.. ومن هنا بدأ الخلاف مع الإدارة الحالية.

وتابع آل مغني: قلت للحلافي سعود آل سويلم سلم النادي بوضع ممتاز ولاعبين مميزين وجهاز فني على مستوى عالٍ لا يحق لك التعرض له، وسلمت مجلس جمهور النصر 10 هدايا أجهزة آيفون من خلال اجتماعي مع الجمهور في مقر النادي وغادرت، وفي اليوم التالي كلمني السويكت، وقال: أنا زعلان منك لأنك قدمت هدايا أكثر مني لأنه قدم 3 أجهزة هواوي.

وواصل سعد آل مغني حديثه قائلًا: “قلت للسويكت.. أنا أعلنت عن تقديم سيارة سأجعلها سيارتين واحدة أقدمها باسمك في المباراة.. رد علي وقال: أنت تدخلت.. حينها عرفت أن الأمور تطورت لأن الحلافي زعل ولا يرد علي”.

جدير بالذكر أن صفوان السويكت فاز برئاسة نادي النصر لمدة أربع سنوات في صيف العام الجاري خلفًا لـ سعود آل سويلم.