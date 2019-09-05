جماهير النصر تُشيد بصفقة تيسير الجاسم

المواطن - مروة نبيل

أعربت جماهير نادي النصر الكويتي عن سعادتها بالتعاقد مع النجم تيسير الجاسم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مؤكدة أنه صفقة رابحة للفريق.

تيسير الجاسم

وأعلن نادي النصر الكويتي عن تعاقده مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، تيسير الجاسم صاحب الـ35 عامًا في صفقة انتقال حر، متمنيًا للاعب تألقه في مشواره الجديد.

وتفاعلت جماهير الأهلي والنصر الكويتي مع خبر التعاقد مع تيسير الجاسم عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، حيث أشاد محبو الراقي بمستوى وأخلاق لاعبهم السابق، فيما أثنت الجماهير النصراوية على الصفقة.

وقال “أبو جركل”: “كل التوفيق لأبو جابر “كلاعب” قدم كل ما لديه للأهلي وغادر بعد مطالبات الجمهور، “وكمحب” خدم الأهلي في صفقات فرحتنا كثيرًا، “وكتعامل” لم يغلط على مشجع أهلاوي ولم يصعد المدرج يصفقنا رغم قسوتنا عليه، “وكقدوة” لم ينجرف خلف مغريات الشهرة ولم يتعاط المنشطات رغم كبر سنه”.

ونشر ناصر زين صورة النجم تيسير الجاسم وعلق عليها قائلًا: “صعب حروف الحزن توصف غيابك لكن الله ييسر لك باقي دروبك تبقى الوفي وتبقى الأصل وبقلوبنا غالي مكانك”، وقال “أبو وصال”: “تيسير الجاسم اسم كبير ولامع بالكرة السعودية أتمنى يقدم الإضافة للدوري الكويتي”.

وتفاعل الكاتب الرياضي محمد أبو الروس مع خبر انضمام تيسير الجاسم إلى النصر الكويتي، وقال: “صفقة رائعة وذكية ولا تُقاس فنيًا فقط بل إعلاميًا وجماهيريًا، تيسير نجم كبير جدًا ووجوده إضافة للدوري ككل وليس للنصر فقط، شخصيًا من المعجبين جدًا فيه وراح أهتم وأتابع مباريات النصر، بالتوفيق للاثنين”.

مسيرة تيسير الجاسم

ولعب تيسير الجاسم في صفوف النادي الأهلي خلال الفترة من 2004 وحتى عام 2019، وخاض عدة تجارب على سبيل الإعارة، حيث سبق وانضم إلى الغرافة القطري، كما لعب النصف الأول من الموسم الرياضي الماضي في الوحدة.

وحقق تيسير الجاسم العديد من البطولات مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ومنها الدوري السعودي للمحترفين، كأس خادم الحرمين الشريفين، كأس ولي العهد، كأس الأمير فيصل بن فهد وكأس السوبر السعودي، بالإضافة إلى كأس أندية الخليج.

وعلى الصعيد الدولي، لعب تيسير الجاسم في صفوف المنتخب السعودي الأول لكرة القدم من 2004 وحتى عام 2018، وشارك في 134 مباراة، وتمكن من تسجيل 19 هدفًا، وساهم في تأهل الأخضر إلى نهائيات كأس العالم.