جماهير #النصر والهلال تشعل استفتاء أبطال آسيا

المواطن - مروة نبيل

أشعلت جماهير النصر والهلال موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بسبب الاستفتاء الذي أطلقه حساب دوري أبطال آسيا الرسمي، بشأن توقعات هداف النسخة الحالية من البطولة القارية.

وكشف حساب دوري أبطال آسيا على “تويتر”، أسماء الرباعي المرشح لحصد هداف البطولة، جوليانو دي باولا، بافيتيمبي جوميز، مهاجم شنجهاي الصيني، البرازيلي هالك، ونجم أوراوا ريد دايموند الياباني، شينزو كوروكي.

وشهد الاستفتاء منذ طرحه تفاعلًا كبيرًا للغاية بين جماهير النصر والهلال، وتجاوز عدد المشاركين حاجز الـ430 ألف بفضل التنافس بين جوليانو وجوميز، حيث لم يسبق أن تجاوز أي استفتاء لحساب دوري أبطال آسيا حاجز الـ3 آلاف مشارك.

ويُعد نجم الهلال جوميز أكثر اللاعبين تسجيلًا بين الرباعي المرشح لجائزة الحذاء الذهبي برصيد 7 أهداف، فيما أحرز النصراوي جوليانو 6 أهداف، علمًا بأنه هز الشباك مرتين في مباراة الملحق، ولكن الاتحاد الآسيوي يحتسب الأهداف من دور المجموعات.

ونجح هالك وكوروكي في تسجيل 6 أهداف أيضًا، فيما يُعد ليوناردو سوزا هو هداف دوري أبطال آسيا 2019 حتى الآن برصيد 9 أهداف مع الوحدة الإماراتي، الذي ودع البطولة من دور الـ16، وانتقل مؤخرًا إلى فريق الجزيرة.