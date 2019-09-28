جموع المصلين تشيع والدة الأميرة فاطمة بنت مساعد بن عبدالرحمن
يتقدمهم أمير الرياض ومفتي المملكة

جموع المصلين تشيع والدة الأميرة فاطمة بنت مساعد بن عبدالرحمن

2019/09/28
الساعة 9:32 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
طباعة
المواطن - الرياض

أدّى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، عقب صلاة العصر اليوم، صلاة الميت على والدة صاحبة السمو الأميرة فاطمة بنت مساعد بن عبدالرحمن آل سعود، وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض.

وأدّى الصلاة مع سموه سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، وإخوة الفقيدة صاحب السمو الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالرحمن، وصاحب السمو الأمير فيصل بن مساعد بن عبدالرحمن، وصاحب السمو الأمير خالد بن مساعد بن عبدالرحمن، وصاحب السمو الأمير محمد بن مساعد بن عبدالرحمن، وعدد من أصحاب السمو الأمراء وكبار المسؤولين وجمع من المواطنين.


هل قرأت هذا ؟
  • الديوان الملكي : وفاة والدة الأميرة فاطمة بنت مساعد بن عبدالرحمن
    •

    almowaten jobs

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :


    ‎وسوم