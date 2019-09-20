جوارديولا: ثقتي في لاعبي مانشستر سيتي كبيرة

المواطن - محمد سمعه

أكد الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، أنه يثق في قدرة لاعبيه على تجاوز خسارة نوريتش سيتي في الدوري الإنجليزي.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة فريق واتفورد غدًا السبت في الجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتحدث جوارديولا قبل المباراة قائلًا: ليس لديّ شك في قدرة لاعبي مانشستر سيتي على العودة أمام واتفورد، ونحن نعلم أننا قد نخسر في أي مباراة، ولكننا نُقاتل من أجل تحقيق الفوز.

وأضاف جوارديولا: في بعض الأوقات قد ترى المنافس أقوى، ولكننا نُقاتل لنقدم الأفضل.

يخطط المدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، للاعتماد على البرازيلي فيرناندينيو في مركز المدافع خلال مواجهة واتفورد، يوم السبت، في الدوري الإنجليزي.

ولعب فيرناندينيو في مركز المدافع خلال مباراة شاختار دونيتسك الأوكراني في دوري أبطال أوروبا؛ وذلك بسبب إصابة كل من الفرنسي إيمريك لابورتي والإنجليزي جون ستونز.