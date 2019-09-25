جوارديولا يُطارد حلمه الأكبر مع مانشستر سيتي

المواطن - محمد سمعه

يطمح المدرب الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، إلى الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الجاري، خاصة إنها البطولة الوحيدة التي لم ينجح في تحقيقها مع السيتزنس منذ توليه مسؤولية تدريبهم.

وكان جوارديولا تولى تدريب مانشستر سيتي في عام 2016 خلفًا للمدرب التشيلي مانويل بليغريني ونجح في الفوز بكل البطولات في إنجلترا، لكنه على المستوى القاري لم يُوفق مع مانشستر سيتي، حيث دائمًا ما يودع الفريق البطولة الأوروبية من الأدوار الإقصائية.

جدير بالذكر أن المدرب جوارديولا حقق مع مانشستر سيتي الثلاثية التاريخية في إنجلترا بموسم 2018- 2019، حيث فاز السيتزنس معه بلقب الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي وبطولة كأس الرابطة للمحترفين.

وكان اللاعب البرتغالي بيرناردو سيلفا، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، برغبته في العودة إلى صفوف نادي بنفيكا البرتغالي يومًا ما، وذلك بعد نهاية مباراة مان سيتي ضد واتفورد السبت الماضي في الدوري الإنجليزي.

وقال بيرناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي بعد نهاية المباراة: أريد العودة لـ صفوف نادي بنفيكا يومًا ما، هذا الفريق له مكانة خاصة في قلبي وحلمي العودة له قبل نهاية مسيرتي.

وأضاف بيرناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي: لست نادمًا على أي شيء، وكان يجب علي اتخاذ القرارات، ولكنني لست نادمًا كما قلت.

انتهت مباراة مانشستر سيتي ضد واتفورد السبت الماضي في الجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفوز مانشستر سيتي بثمانية أهداف دون رد.

بدأ الشوط الأول من مباراة مان سيتي ضد واتفورد، بضغط هجومي كبير من قبل السيتزنس، حيث نجح مانشستر سيتي سريعًا في تسجيل الهدف الأول عبر اللاعب الإسباني دافيد سيلفا في الدقيقة الأولى من عمر الشوط الأول.

وتواصل هجوم مانشستر سيتي الناري في مباراة مان سيتي ضد واتفورد، وذلك بحثًا عن إضافة الهدف الثاني، حيث تمكن الأرجنتيني سيرخيو أغويرو من إحراز الهدف الثاني للسيتي من ركلة جزاء في الدقيقة السابعة.

وأضاف اللاعب الجزائري رياض محرز الهدف الثالث لـ مانشستر سيتي في مباراة مان سيتي ضد واتفورد، وذلك بطريقة جميلة في الدقيقة الثانية عشرة.

انهار نادي واتفورد تمامًا، حيث سيطر مانشستر سيتي على مجريات المباراة بالكامل، فتمكن اللاعب بيرناردو سيلفا من إحراز الهدف الرابع لـ مانشستر سيتي في الدقيقة الخامسة عشرة.

وأضاف الأرجنتيني نيكولاس أوتامندي خامس أهداف مانشستر سيتي في الدقيقة الثامنة عشرة من عمر الشوط الأول من مباراة مان سيتي ضد واتفورد.

وانتهى الشوط الأول من مباراة مان سيتي ضد واتفورد بتقدم مانشستر سيتي بخماسية نظيفة.

وفي الشوط الثاني من مباراة مان سيتي ضد واتفورد، واصل البرتغالي بيرناردو سيلفا تألقه، حيث أضاف الهدف السادس لـ مانشستر سيتي بالدقيقة الثامنة والأربعين.

فرض بيرناردو سيلفا نفسه نجم مباراة مان سيتي ضد واتفورد بتسجيله الهدف السابع لـ مانشستر سيتي والهاتريك له في الدقيقة الستين من عمر اللقاء.

واختتم اللاعب البلجيكي كيفن دي بروين مهرجان أهداف مباراة مانشستر سيتي ضد واتفورد، بإحرازه الهدف الثامن للفريق الأزرق في الدقيقة الخامسة والثمانين.