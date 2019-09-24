جوازات المدينة المنورة تحتفل بيوم الوطن بالهدايا والحلوى

جوازات المدينة المنورة تحتفل بيوم الوطن بالهدايا والحلوى

2019/09/24
الساعة 11:38 مساءً
- ‎فيأخبار 13 منطقة, حصاد اليوم
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المواطن - واس

احتفلت إدارة جوازات منطقة المدينة المنورة اليوم بمناسبة اليوم الوطني الـ ٨٩ للمملكة ، حيث قدم منسوبو جوازات المنطقة الهدايا والأعلام والحلوى والشعارات الوطنية المتنوعة على المراجعين من مواطنين ومقيمين ابتهاجاً بهذا اليوم السعيد لتأسيس المملكة على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن – رحمه الله – .
ورفع مدير جوازات منطقة المدينة المنورة المكلف العميد بدر بن معيوف المطيري التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين والشعب السعودي بهذه المناسبة الغالية على قلوب الجميع، داعيا الله عز وجل أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان .


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