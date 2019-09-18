جوانزو الصيني يكمل عقد المتأهلين لنصف نهائي آسيا

المواطن - مروة نبيل

انتهت، منذ قليل، مباراة كاشيما أنتلرز الياباني ضد جوانزو إيفرجراند في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019 بالتعادل الإيجابي، ليخطف الفريق الصيني بطاقة التأهل إلى نصف النهائي.

وتقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي جوانزو أولًا، عن طريق مهاجمه البرازيلي أندرسون تاليسكا في الدقيقة 40، قبل أن يتعادل الفريق الياباني في الدقيقة 51 عن طريق لاعبه البرازيلي سيرجيو أنطونيو سولير.

وكانت مباراة الذهاب بين كاشيما أنتلرز وجوانزو إيفرجراند قد انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين، ليتأهل الفريق الصيني إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2019، مستفيدًا من أفضلية التسجيل خارج الأرض.

ومن المقرر أن يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي جوانزو إيفرجراند الصيني نظيره أوراوا ريد دياموندز الياباني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2019.

وفي المواجهة الأخرى بالدور نصف النهائي، يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مع نظيره السد القطري، بعد تأهلهما على حساب الاتحاد والنصر.