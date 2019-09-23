جوانكا وأسبريا يقودان هجوم الشباب ضد شبيبة الساورة
ضمن منافسات كأس محمد السادس

جوانكا وأسبريا يقودان هجوم الشباب ضد شبيبة الساورة

2019/09/23
الساعة 9:36 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

أعلن المدير الفني الأرجنتيني خورخي ألميرون عن تشكيل الليوث الرسمي في مباراة الشباب ضد الساورة الجزائري، التي ستنطلق بعد قليل.

ويحتضن ملعب 20 أوت- بشار، مباراة الشباب ضد شبيبة الساورة الجزائري، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

الشباب ضد شبيبة الساورة الجزائري:

وجاء تشكيل الشباب ضد شبيبة الساورة الجزائري كالتالي؛ عبدالله العويشير، متعب المفرج، محمد سالم، ويرغتون صوماليا، عبدالله الشامخ، ألفريد ندياي، عبدالمجيد الصليهم، ناصر العمران، سيباستياو جونيور، دانيلو أسبريا وكريستيان جوانكا.

ويجلس على مقاعد بدلاء الليوث في مباراة الشباب ضد شبيبة الساورة الجزائري كل من؛ مروان الحيدري، محمد البقعاوي، عبدالملك الشمري، عبدالملك الخيبري، حسن القيد، عبدالله الحمدان وتركي العمار.


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