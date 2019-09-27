جوجل تحتفل بمرور 21 عاماً على تأسيسها

المواطن - متابعة

احتفلت شركة جوجل بمرور 21 عاماً على تأسيسها حيث ظهر محرك البحث العملاق صباح اليوم في كل دول العالم بصورة توثق مراحل متقدمة من تاريخ الشركة العملاقة.

تصف جوجل مهمتها بالقول: إن مهمة جوجل تقضي بتنظيم معلومات العالَم وجعل إمكانية الوصول إليها ممكنة من جميع أنحائه وجعلها مفيدة للجميع كذلك.

والمعروف أن جوجل أو غوغل هي شركة أمريكية عامة متخصصة في مجال محركات البحث لكنها طورت العديد من الخدمات اللاحقة لتصبح واحدة من أكبر شركات وادي السيلكون.

تأسست هذه الشركة على يد كل من لاري بايج وسيرجي برين عندما كانا طالبين بجامعة ستانفورد، في بادئ الأمر تم تأسيس الشركة في الرابع من سبتمبر عام 1998 كشركة خاصة مملوكة لعدد قليل من الأشخاص، وفي التاسع عشر من أغسطس عام 2004، طرحت الشركة أسهمها في اكتتاب عام ابتدائي، لتجمع الشركة بعده رأس مال بلغت قيمته 1.67 مليار دولار أمريكي، وبهذه القيمة وصلت قيمة رأس مال الشركة بأكملها إلى 23 مليار دولار أمريكي.

وبعد ذلك واصلت شركة جوجل ازدهارها عبر طرحها لسلسلة من المنتجات الجديدة واستحواذها على شركات أخرى عديدة والدخول في شراكات جديدة.

محرك بحث جوجل

بحث جوجل أو Google Search هو محرك بحث مصمم من قبل شركة جوجل، وهو الأكثر استخداماً في الويب، حيث تتلقى جوجل 3.5 بليون استعلام بحث في محرك بحثها في اليوم الواحد.

ترجمة جوجل

هي إحدى الخدمات المهمة المقدمة من جوجل لترجمة جزء من نص أو صفحة ويب إلى لغة أخرى، مع وجود تحديد لعدد الفقرات أو عدد من المصطلحات التقنية المُترجمة. في بعض اللغات، يُسأل المستخدمون لإرفاق ترجمات بديلة، مثل ترجمات بديلة للمصطلحات التقنية، لكي يتم تضمينها في التحديثات المستقبلية لعملية الترجمة.

وعلى عكس خدمات الترجمة الأخرى مثل بابل فيش، إي أو إل وياهو التي تستخدم سيستران SYSTRAN، جوجل يستخدم برنامج الترجمة الخاص به.