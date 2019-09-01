جولة جديدة من الرسوم بين الصين وأميركا

المواطن - متابعة

بدأت الصين والولايات المتحدة، اليوم الأحد، فرض رسوم جمركية إضافية على سلع كل منهما، وذلك في أحدث تصعيد بحرب تجارية مريرة رغم الدلائل على أن المحادثات بينهما بشأن تلك القضية ستستأنف هذا الشهر.

وستسري الجولة الجديدة اعتباراً من الساعة (04:01 بتوقيت غرينتش)، مع فرض بكين رسوماً نسبتها 5% على النفط الخام الأميركي، وهي المرة الأولى التي يتم فيها استهداف نفط الولايات المتحدة منذ بدأ أكبر اقتصادين في العالم حربهما التجارية قبل أكثر من عام.

من جهتها، ستبدأ إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، فرض رسوم نسبتها 15% على واردات صينية تتجاوز قيمتها 125 مليار دولار، منها أجهزة التحدث الذكية وسماعات البلوتوث ،فضلاً عن أنواع كثيرة من الأحذية.

ورداً على ذلك، بدأت الصين فرض رسوم على بعض السلع الأميركية ضمن قائمة مستهدفة تبلغ قيمتها 75 مليار دولار. ولم تحدد بكين قيمة السلع التي ستفرض عليها رسوماً أعلى اعتباراً من اليوم الأحد.