جوليانو وجوميز يتنافسان على الحذاء الذهبي الآسيوي

المواطن - مروة نبيل

طرح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، استفتاءً جماهيريًا حول هداف النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال آسيا، ووضع في القائمة نجم النصر البرازيلي جوليانو دي باولا، ومهاجم الهلال الفرنسي بافيتيمبي جوميز.

ونشر الاتحاد الآسيوي عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورة للرباعي المرشح لحصد هداف البطولة، جوليانو، جوميز، مهاجم شنجهاي الصيني، البرازيلي هالك، ونجم أوراوا ريد دايموند الياباني، شينزو كوروكي.

وعلق الاتحاد القاري على الصورة قائلًا: “هؤلاء الأربعة لازالوا يبحثون على الحذاء الذهبي في بطولة دوري أبطال آسيا 2019، هل سيلحق أيٌّ منهم باللاعب ليوناردو؟”.

ويُعد جوميز أكثر اللاعبين تسجيلًا بين الرباعي المرشح لجائزة الحذاء الذهبي برصيد 7 أهداف، فيما أحرز جوليانو 6 أهداف، علمًا بأنه هز الشباك مرتين في مباراة الملحق، ولكن الاتحاد الآسيوي يحتسب الأهداف من دور المجموعات.

ونجح هالك وكوروكي في تسجيل 6 أهداف أيضًا، فيما يُعد ليوناردو سوزا هو هداف دوري أبطال آسيا 2019 حتى الآن برصيد 9 أهداف مع الوحدة الإماراتي، الذي ودع البطولة من دور الـ16، وانتقل مؤخرًا إلى فريق الجزيرة.