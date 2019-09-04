جوليانو يخطف الأنظار في 2019

المواطن - مروة نبيل

تألق البرازيلي جوليانو دي باولا بشكل لافت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر خلال منافسات عام 2019، ليكون واحدًا من أبرز نجومه.

وشارك البرازيلي جوليانو في 27 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في 2019، ونجح في تسجيل 14 هدفًا، وقام بـ8 تمريرات حاسمة.

وساهم جوليانو في تتويج النصر بالنسخة الاستثنائية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الماضي، ويُعد أكثر اللاعبين صناعة للفرص هذا الموسم برصيد 5 فرص.

ولعب جوليانو دورًا بارزًا في صعود الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2019، وسجل هدفًا قاتلًا في شباك السد القطري في مباراة الذهاب التي انتهت بفوز فريقه 2/1، ليقترب من التأهل إلى الدور التالي.