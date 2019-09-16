جوليانو ينضم لصراع حمدالله وبونجاح في مباراة النصر والسد

المواطن - محمد سمعه

تشهد مباراة النصر ضد السد القطري اليوم في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، صراعًا خاصًا ومنتظرًا بين المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم العالمي والجزائري بغداد بونجاح لاعب نادي السد.

يُعد عبدالرزاق حمدالله وبغداد بونجاح أقوى مهاجمين في المنطقة العربية حاليًا بسبب فاعلية كلٍّ منهما على مرمى المنافس، بجانب إحرازهما للكثير من الأهداف في الموسم الماضي.

وكان حمدالله سجل 35 هدفًا ليُتوج بلقب هداف الدوري السعودي للمحترفين في موسم 2018-2019، بينما سجل بغداد بونجاح مع نادي السد 39 هدفًا في الدوري القطري بالموسم الماضي.

ومن المنتظر أن ينضم اللاعب البرازيلي جوليانو لاعب النصر لصراع حمدالله وبونجاح، حيث سجل جوليانو للعالمي 6 أهداف في دوري أبطال آسيا هذا الموسم، وهو أول لاعب يُسجل هذا العدد من الأهداف لأصفر العاصمة خلال موسم واحد في البطولة.

وحقق نادي النصر أرقامًا مميزة في دوري أبطال آسيا، قبل مواجهة السد، حيث لم يتعرض العالمي للخسارة في آخر 7 مباريات في البطولة الآسيوية.

كذلك لم يخسر النصر خلال آخر 3 مباريات خاضها خارج ملعبه، وبهذه الأرقام نجح أصفر العاصمة في أن يُحقق أفضل سلسلة له في تاريخ دوري أبطال آسيا.

وكانت مباراة الذهاب بين النصر والسد انتهت بفوز العالمي بثنائية مقابل هدف في اللقاء الذي أُقيم على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

ونشر الحساب الرسمي لنادي النصر عبر تويتر فيديو من وصول المدافع البرازيلي برونو أوفيني لاعب النصر السابق إلى مقر إقامة العالمي في قطر، وذلك من أجل تحفيز نجوم أصفر العاصمة على الفوز وعبور السد في البطولة الآسيوية.

وأكد برونو أوفيني مدافع نادي النصر السابق، أنه سيدعم العالمي في مباراته ضد السد القطري في إياب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا.