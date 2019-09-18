جوميز لجماهير #الهلال : آسيا حلمنا

المواطن - مروة نبيل

أكد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، الفرنسي بافيتيمبي جوميز أنه يحلم بالتتويج بلقب دوري أبطال آسيا 2019.

ونجح الهلال في الفوز على الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليخطف بطاقة التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2019، بعد نهاية مباراة الإياب بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ونشر جوميز عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورة أثناء احتفال لاعبي الهلال مع الجماهير بعد الفوز على الاتحاد، وعلق عليها قائلًا: “آسيا حلمنا”.

وسيواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره السد القطري في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري الأبطال 2019، يوم الثلاثاء الموافق الأول من أكتوبر المقبل، على أن يحتضن محيط الرعب، مباراة الإياب، يوم 22 من الشهر ذاته.