جوميز والدوسري يقودان #الهلال ضد #الاتحاد

المواطن - مروة نبيل

أعلن المدير الفني الروماني رازفان لوسيسكو، عن تشكيل الزعيم الرسمي في مباراة الهلال ضد الاتحاد المقرر إقامتها، بعد قليل.

ودفع رازفان بالقوة الضاربة في التشكيل الأساسي لمباراة الهلال ضد الاتحاد اليوم، أملًا في تحقيق الفوز وخطف بطاقة التأهل إلى الدور التالي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

الهلال ضد الاتحاد

وجاء تشكيل الهلال ضد الاتحاد اليوم، كالتالي؛ عبدالله المعيوف، علي آل بليهي، ياسر الشهراني، جانغ هيون سو، محمد البريك، سلمان الفرج، محمد كنو، سيباستيان جيوفينكو، أندريه كاريلو، سالم الدوسري وبافيتيمبي جوميز.

ويجلس على مقاعد بلاء الزعيم في مباراة الهلال ضد الاتحاد اليوم، كل من؛ محمد الواكد، عبدالله الحافظ، ناصر الدوسري، محمد الشلهوب، نواف العابد، هتان باهبري وصالح الشهري.

مباراة الهلال والاتحاد في الإياب

وتُقام مباراة الهلال والاتحاد في الإياب اليوم، على استاد جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، ويدخل الفريقان المواجهة الحاسمة بهدف تحقيق الفوز وخطف بطاقة التأهل إلى الدور التالي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

يُذكر أن مباراة الهلال والاتحاد في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019، التي أُقيمت على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.