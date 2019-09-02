جوميز يوجه رسالة لـ عمر خربين

المواطن - مروة نبيل

وجه نجم نادي الهلال، الفرنسي بافيتيمبي جوميز، رسالة إلى زميله السوري عمر خربين عبر حسابه الخاص على موقع “إنستجرام”.

ونشر النجم الفرنسي جوميز صورة له بصحبة عمر خربين على “إنستجرام”، وعلق عليها باللغة الإنجليزية قائلًا: “سعيد جدًّا من أجلك”.

وتألق عمر خربين وجوميز بشكل لافت في مباراة الهلال ضد الرائد بالجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وقادا الزعيم للفوز بخماسية دون رد، حيث سجل المهاجم الفرنسي هدفًا، فيما أحرز النجم السوري هدفين.

ويتقاسم عمر خربين وجوميز صدارة هدافي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 3 أهداف لكل منهما.