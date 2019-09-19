جونسون يبحث مع ترامب ضرورة الرد على هجوم أرامكو

المواطن - الرياض

بحث رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، ضرورة وجود رد ، بعدما عرضت المملكة أدلة مادية، تثبت تورط إيران، في الهجوم على معملي النفط التابعين لشركة أرامكو، يوم السبت الماضي.

وبحسب موقع ديلي ميل البريطاني، بحث جونسون مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأمر، في مكالمة هاتفية، حيث أدان الجانبان الهجوم الذي أثر على إنتاج النفط في المنطقة لفترة مؤقتة، وأثار مخاوف بشأن ارتفاع الأسعار واحتمال نقص الوقود في الأسواق العالمية.

وكان ترامب رد في البداية، على الهجمات بالقول، إن الولايات المتحدة مستعدة للرد، خاصة بعدما أشار المسؤولون الأمريكيون إلى أن إيران تقف وراء الهجوم .

وتضمنت المكالمة الهاتفية أيضًا، الحديث بإيجاز عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والاتفاق النووي الإيراني، وأنه يجب عدم السماح لهم بالحصول على سلاح نووي، وشددوا على أهمية الحاجة إلى استجابة دبلوماسية موحدة من الشركاء الدوليين.