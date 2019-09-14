جيبوتي: العمل الإرهابي ضد معملي أرامكو يزعزع أمن المنطقة

جيبوتي: العمل الإرهابي ضد معملي أرامكو يزعزع أمن المنطقة

2019/09/14
الساعة 6:19 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

أدانت جمهورية جيبوتي بشدة استهداف معملين تابعين لشركة أرامكو في محافظة بقيق وهجرة خريص.
وعدت هذا العمل المستنكر استمراراً لزعزعة أمن واستقرار المنطقة، مما يستدعي موقفاً دولياً أكثر حزماً في وجه الإرهاب.


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