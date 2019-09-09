جيرو يتمرد على وضعه الحالي في تشيلسي

المواطن - محمد سمعه

أبدى الفرنسي أوليفيه جيرو مهاجم نادي تشيلسي الإنجليزي عدم رضاه على وضعه الحالي في البلوز.

ويُذكر أن المدرب الإنجليزي فرانك لامبارد المدير الفني لنادي تشيلسي لا يعتمد على جيرو بشكل أساسي، حيث يظل الفرنسي خيارًا ثانيًا للمهاجم الأساسي، الإنجليزي تامي أبراهام.

وتحدث جيرو لـ Le Figaro قائلًا: بالطبع لا يمكن أن أقبل هذا الوضع، ولدي أهداف في عقلي أسعى إلى تحقيقها وأنا أحب مساعدة اللاعبين الصغار، ولكنني أرى أن وقت الاعتزال لم يحن بعد.

وأضاف جيرو: لازلت جائعًا وأسعى إلى تحقيق المزيد من البطولات ولدي طموح لا يتوقف، ولا أريد أن أكون الخيار الثاني في خط هجوم تشيلسي ولا يعني مساعدتي للاعبين الصغار أن أكون احتياطيًا.

وكان جيرو انتقل إلى تشيلسي قادمًا من أرسنال الإنجليزي، وسبق له كذلك اللعب في صفوف نادي مونبيليه الفرنسي.